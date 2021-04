Covid en Belgique : le taux de positivité grimpe à 9.5%, le virus circule encore et on ne teste pas assez

Si les contaminations et admissions en hôpital évoluent plutôt positivement, l’incertitude reste bien présente dans l’évolution de cette troisième vague de covid-19 en Belgique, un indicateur est lui bien dans le rouge : la positivité, soit le pourcentage de tests positifs par rapport à l’ensemble des tests réalisés. Alors qu’il stagnait autour des 5% après la deuxième vague, depuis début février, il suit une croissance assez constante, pour atteindre les 9.5% aujourd’hui, a précisé le porte-parole Yves Van Laethem dans la conférence de presse du centre de crise ce vendredi.

Une augmentation qui est à mettre en parallèle avec le dépistage : le nombre de tests réalisés a diminué presque de moitié entre fin mars et actuellement. Cet effet des vacances de Pâques dans l’intensité de testing crée une sorte de brouillard sur notre vision de l’épidémie : plus le dépistage est faible, plus on passe à côté de contaminations, et donc plus notre vision de l’évolution de l’épidémie est faussée. "On a plutôt, maintenant, un testing chez des gens qui ont des symptômes ou des contacts à haut risque", a commenté Yves Van Laethem.

Dans les provinces wallonnes, ce taux de positivité dépasse même les 10% : 13% à Namur et dans le Hainaut, 12% en province du Luxembourg, 11% à Liège et 10% dans le Brabant Wallon.