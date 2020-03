Covid-19: vous ne pouvez pas travailler à cause du coronavirus, qui va vous payer?

Votre activité est ralentie indirectement à cause du coronavirus. Par exemple, vous êtes une agence de voyages et la plus grosse part de votre activité consiste en des voyages à Milan ou Turin. De toute évidence, votre activité risque d’être impactée. Vos clients peuvent se faire plus rares " en raison de la crainte d’une contamination par le coronavirus ", dit l’Onem.

Dans ce cas, vous pouvez recourir " au chômage temporaire pour raisons économiques ". L’entreprise devra donc s’adresser directement auprès de l’Onem.