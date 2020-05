Covid-19 : Un tout petit peu plus d'enfants dans les garderies

Le retour au travail de plus en plus de personnes, notamment dans les commerces qui rouvrent leurs portes ce lundi ne change pas beaucoup la donne dans les écoles. On pouvait s’attendre à ce que d’avantage d’enfants fréquentent les garderies. Cela ne semble pas le cas.

Dans un important établissement scolaire de l’enseignement libre à Liège, 13 enfants fréquentent la garderie ce lundi, sur près de 650 enfants inscrits habituellement. Cela fait deux semaines qu’ils sont une dizaine environ à venir à l’école, parfois pour une partie de la journée.



Autre coup de sonde dans une autre école primaire et maternelle. Là, aujourd’hui, il n’y a que trois enfants sur environ 250 inscrits en temps normal. En général, ce sont toujours les mêmes enfants, dont les parents travaillent souvent dans le secteur médical.

Pour l’ensemble des écoles communales de Charleroi, 62 élèves sont inscrits dans les garderies organisées cette semaine, sur un total de près de 10.000 élèves inscrits en temps normal. 62 élèves, c’est un peu plus que les semaines précédentes. L’augmentation de la fréquentation dans les établissements scolaires semble évoluer en douceur. Ainsi, à Charleroi, les écoles communales ont accueilli 22 enfants dans les garderies du 20 au 24 avril. Du 4 mai au 8 mai, 38 enfants.

On attend plus d’enfants à partir du 18 mai

La semaine du 18 mai pourrait marquer un tournant. Cette semaine-là, les élèves de sixième primaire pourront reprendre le chemin de l’école. Une partie de ces élèves fréquenteront les garderies avant et après les heures de cours. Des parents pourraient aussi être amenés à conduire en garderie les petits frères ou les petites sœurs d’un aîné inscrit en 6e année.

Ce week-end, le Segec, qui chapeaute les écoles de l’enseignement libre prévoyait que ses établissements doivent accueillir jusqu’à 5% des élèves dans les garderies pour la semaine de reprise, du 18 au 20 mai.

De quoi accentuer le casse-tête pour les écoles et leurs directions. Tout en permettant le retour en classe des 6e primaires et en poursuivant les garderies, elles doivent s’organiser pour respecter les normes sanitaires fixées, par exemple, garantir un maximum de 10 élèves par classe, 8 m2 par enseignant et 4 m2 par élève.

Selon le Segec, 10% des écoles du réseau libre s’attendent à avoir des difficultés pour organiser ce retour en classe, parallèlement à la tenue de garderies. Certaines devront peut-être faire des arbitrages.

En Flandre, 30 à 40% des établissements d’enseignement catholique s’attendent à être incapables d’assurer en même temps la reprise des cours et l’organisation d’une garderie.