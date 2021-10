Covid-19 : un patient sur 6 sous respirateur ces 3 derniers mois en Angleterre était une femme enceinte non vaccinée

C’est un chiffre qui interpelle, mis en avant par le "National Childbirth Trust" en Angleterre : selon les chiffres officiels donnés par l’Institut de Santé Publique, entre le 1er juillet et le 30 septembre, 17% des patients recevant un traitement par appareil de pontage pulmonaire ECMO étaient des femmes enceintes non vaccinées.

Le NHS England pousse donc à la vaccination des femmes enceintes qui n’auraient pas encore franchi le pas. Le service a déclaré que les données de plus de 100.000 vaccinations Covid pendant la grossesse en Angleterre et en Écosse, et 160.000 autres aux États-Unis, montrent qu’il n’y a eu aucun dommage ultérieur pour le fœtus ou le nourrisson.

A l’inverse, une étude de l’université d’Oxford portant sur plus de 2100 femmes enceintes dans 18 pays à travers le monde a révélé que le COVID-19 pouvait être associé à un risque plus élevé de complications maternelles et néonatales graves qu’on ne le pensait : les femmes atteintes de COVID-19 pendant la grossesse étaient plus de 50% plus susceptibles de subir des complications de grossesse, et les nouveau-nés de femmes infectées étaient également près de trois fois plus à risque de complications médicales graves, principalement en raison d’une naissance prématurée (un risque présent aussi avec d’autres maladies que le Covid)