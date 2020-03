Covid-19: Tomorrowland Winter, en France, annulé en raison du coronavirus

Tomorrowland : avenir et ambitions du festival - JT 19h30 - 20/07/2019 La quinzième édition du festival Tomorrowland bat son plein depuis hier. Et ceux qui étaient déjà présents sur place confirment qu'il s'agit d'un événement totalement hors norme. Depuis sa création, l’événement n'a cessé de grandir, de se développer, de devenir de plus en plus extravagant. A tel point, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent où tout cela va s'arrêter. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Et pourtant, même la démesure en a...Quel est donc l'avenir de ce festival si particulier ?