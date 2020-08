Coronavirus : six mois après le début de la pandémie, le point sur les traitements disponibles pour les patients les plus atteints

Depuis le début de la pandémie, le monde médical et les scientifiques ont tenté de cerner le COVID-19 et ont cherché les traitements les plus adéquats pour enrayer la progression du virus ou pour traiter au mieux les symptômes qui apparaissent chez les patients, en particulier les plus atteints, ceux qui nécessitent une hospitalisation en soins intensifs. Certains médicaments ont été abandonnés. Des traitements se sont imposés, tandis que d’autres, à l’étude, sont prometteurs. L’Institut d’immunologie médicale de l’ULB et le CHU-Saint-Pierre à Bruxelles ont fait le point sur les traitements envisagés et utilisés face au Covid-19.

Lorsque le SARS-COV2, le virus du COVID-19, est arrivé au cours de l’hiver 2019-2020, il a pris le monde médical au dépourvu. Face à une maladie inconnue jusque-là, il n’y avait pas de traitement type. Pour soigner les malades, notamment les plus atteints, il a fallu du temps pour observer ce qui se passait, pour comprendre la mécanique de l’infection.

Traiter le risque de thromboses et d’embolies pulmonaires

Pendant la première vague, le corps médical a constaté que, chez les patients sévèrement malades, notamment ceux nécessitant une hospitalisation en soins intensifs, les complications comme les thromboses ou les embolies pulmonaires étaient très fréquentes. Dans la foulée de ces observations, il a été entendu que l’administration de traitements anticoagulants étaient une bonne option, pour éviter la survenance de thromboses. " Chez les patients sévèrement atteints, il est même conseillé de donner une anticoagulation à des doses thérapeutiques, c’est-à-dire des doses actives contre l’embolie pulmonaire, car chez les patients sévèrement atteints, on n’a pas la possibilité de diagnostiquer une thrombose, donc on assume, on suppose qu’il y a un risque élevé de thrombose et l’anticoagulation fait partie des traitements recommandés ", explique Nicolas Dauby, spécialiste des maladies infectieuses au CHU-Saint-Pierre à Bruxelles. Chez les patients qui ne sont pas en soins intensifs mais qui sont hospitalisés, on sera attentif au développement de thromboses pour traiter, le cas échéant.

Aujourd’hui, avec le recul, on peut supposer que, parmi les personnes décédées au début de la pandémie, certaines l’ont été des suites de thromboses ou d’embolies pulmonaires, avant que le corps médical ne prenne conscience de ce risque élevé de complications. Des études d’autopsie réalisées par la suite sur des patients décédés ont montré des lésions thrombotiques en haute proportion. Aujourd’hui, dans les cas sévères de Covid-19, cette problématique liée au risque de thrombose est connue et les médecins savent ce qu’ils ont à faire.

Remdesivir et hydroxychloroquine : des pistes abandonnées

Le COVID-19 étant une maladie virale, le corps médical a tenté d’administrer des médicaments anti-viraux. Le Remdesivir fait partie de cette catégorie. Les résultats des tests menés in vitro et en administration à des singes étaient prometteurs mais il y avait des limites. " Chez le singe, le Remdesivir a été administré de manière très précoce, mais les patients qui arrivent à l’hôpital arrivent généralement après 7-10 jours d’infection. On sait que ce qui rend ces patients malades, ce n’est plus le virus en soi mais toute la réaction inflammatoire qui s’est emballée. Donc, on n’a pas de preuve que cet anti-viral fonctionne chez les patients hospitalisés ", explique Nicolas Dauby spécialiste des maladies infectieuses au CHU-Saint-Pierre à Bruxelles. Le médicament n’est d’ailleurs pas administré en Belgique pour ces raisons-là et parce qu’une grande partie du stock de Remdesivir a été bloquée par les Etats-Unis. De plus, ce traitement, à administrer en intraveineuse, coûte assez cher et ne semble pas avoir d’impact sur la mortalité.

Autre médicament dont on a beaucoup parlé, l’hydroxychloroquine a officiellement été abandonnée en Belgique en mai dernier. Récemment, les chercheurs de l’ULB ont publié des conclusions sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine en Belgique. " On ne peut pas dire que c’est efficace, mais on peut dire qu’il y a une association avec une diminution de la mortalité ", explique Nicolas Dauby. Cependant aucune étude clinique n’a prouvé l’efficacité de l’hydroxychloroquine sur la mortalité dans le cadre du Covid-19. Il est par ailleurs " prouvé que l’hydroxychloroquine n’a pas d’effet anti-viral. Depuis fin juin, début juillet, l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) a arrêté tous les essais cliniques à base d’hydroxychloroquine ", poursuit Nicolas Dauby. La piste de l’hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de Covid-19 est définitivement enterrée en Belgique.