Covid 19 : Sanofi abandonne son vaccin à ARN malgré des résultats intermédiaires prometteurs

Jean-François Toussaint, Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi Pasteur déclare : "Nous avons réalisé une avancée impressionnante, à peine 9 mois après la preuve de concept mondiale des vaccins à ARNm et tout juste 17 mois depuis que nous avons lancé ce premier projet de vaccin à ARNm. Ces résultats vont clairement nous éclairer sur la trajectoire à suivre pour nos programmes de développement faisant appel à l’ARNm. Aujourd’hui, nous disposons d’une plateforme ARNm prometteuse (..) qui nous permet de cibler d’autres maladies, dont la grippe."

Sanofi n’ira pas en phase 3 du développement de son vaccin ARNm, et dans le même temps, la société pharmaceutique annonce à grands fracas dans un communiqué que les résultats des phases 1 et 2 sont positifs.

Et pourtant, Sanofi abandonne son développement. L’annonce peut sembler bizarre. Nicolas Kressmann du service presse explique : "Les vaccins Covid-19 à ARNm sont largement disponibles aujourd’hui, et le lancement d’une phase 3 ne répondrait pas à un besoin de santé publique car il n’y aura plus besoin de ce vaccin à ARN lorsqu’il arriverait sur le marché." 12 milliards de vaccins auront été produits d’ici la fin de l’année.

Mais le labo n’abandonne pas la course aux vaccins. Elle se concentre sur un autre candidat vaccin anti-Covid basé sur des protéines recombinantes et développé avec le britannique GSK. En plus de la phase 3, qui doit évaluer son efficacité et sa tolérance, Sanofi va inclure une étude pour l’utiliser comme troisième dose potentielle. Selon elle, des données récemment publiées montrent que le candidat renforçait les réponses immunitaires, quel que soit le vaccin donné à la première vaccination, et qu’il était actif contre un large éventail de variants. Les résultats sont attendus fin 2021.