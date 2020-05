Covid-19: quand un médecin urgentiste devient patient

Depuis le début de la crise, le corps médical a été particulièrement touché. Des infirmières, des médecins se sont retrouvés aux soins intensifs, comme patients. Un post sur Facebook témoignant de la détresse respiratoire d’un médecin, contraint de se rendre aux urgences, a attiré notre attention. Nous avons rencontré le docteur Andreas Moehler.

"Je vous garantis que jamais vous n'auriez voulu être à ma place, à devoir se battre pour arriver à respirer juste une bouffée d'air". Lors de notre rencontre, le docteur Andreas Moehler nous lit plusieurs passages de son écrit du 28 mars dernier sur Facebook.

Ce jour-là, dehors, il fait beau et il est encore difficile de faire respecter les mesures de confinement. "Je vous garantis, vous qui continuez à vous voir à plusieurs, qui organisez des lock down parties, faisant fi de toutes les règles de confinement, je vous garantis que vous ne voudriez pas être à ma place ".

Ce jour-là, il en est alors à son cinquième jour aux soins intensifs. Pas comme médecin mais comme patient. Il témoigne : "On s'y attend mais on ne sait pas quand ça va arriver ni de quelle manière. C'est ça qui fait l'effet de surprise quand on est atteint. On espère toujours qu'on passera entre les mailles".

Mais il n'est pas passé entre les mailles. Et quand un médecin devient patient, il ne vit pas cette situation comme les autres : "On sait les examens qui vont avoir lieu, ce que signifient les résultats, les conséquences qu'ils peuvent avoir. On sent plus rapidement la gravité de la situation".

Andreas Moehler est aussi un héro du 22 mars 2016

Aujourd'hui, il a repris le travail aux urgences de l'hôpital Paul Brien. Mais ce travail lui avait fait connaître une autre crise majeure que notre pays a traversée. C'était le 22 mars 2016, jour des attentats de Bruxelles. Il est l’un des premiers médecins à arriver dans la station de métro de Maelbeek. "On n’arrive jamais à oublier, mais vivre avec, avancer et en tirer une expérience qu’on partage, c’est ça l’important. C’étaient des images de guerre qu’on n’imagine pas voir sauf dans des films, et surtout qu’on espère ne pas voir ".

Sa carrière n'est pas encore des plus longues. Et pourtant il a déjà vécu les deux crises les plus traumatisantes de ces dernières années.

Si l’on regarde de près le mémorial qui se trouve dans la station de métro de Maelbeek, on peut trouver un point commun à ces deux crises: celui d'un sentiment de solidarité de la part de la population.