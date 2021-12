Covid-19: pourquoi se focalise-t-on désormais sur les enfants? Sont-ils devenus le "moteur" de l'épidémie?

Des chiffres d'incidence record...

Si l'on prend les chiffres de Sciensano, la catégorie des 0-9 ans est devenue depuis une semaine la tranche d'âge où on enregistre le plus grand nombre de contaminations par 100.000 individus de cet âge, avec 1417 cas détectés. Il n'y a jamais eu autant d'enfants détectés positifs qu'aujourd'hui, et c'est même une des plus hautes incidences par catégorie d'âge depuis le début de l'épidémie, si on excepte les plus de 90 ans au pic de la seconde vague...

Pire: si on isole les enfants qui sont à l'école primaire (et qu'on exclut donc les 0-6 ans), "l'incidence dans l'enseignement primaire en Flandre est supérieure à 4.500, un nombre jamais atteint. Et il continue d'augmenter " explique Molenberghs à HLN.

Du côté francophone, selon le baromètre du Segec, la coupole des écoles catholiques, les taux d'absentéisme des enseignants comme des élèves dépassent désormais les maxima atteints le 22 mars dernier.