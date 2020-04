Coronavirus en Belgique : les tests vont débuter dans les maisons de repos, mais c'est "insuffisant"

La décision a été prise ce week-end de dépister massivement les cas de Covid 19 dans les maisons de repos du pays. La Région Wallonne a reçu 67.000 tests. La Région Bruxelloise en a, elle, obtenu 19.300. Le déroulement des tests sera différent selon les Régions. Les tests démarreront mercredi.

L’Administration, l’Aviq en Wallonie, Iriscare à Bruxelles, contactera les établissements de la date d’arrivée des tests. Chaque Région fixe ses critères de sélection des établissements testés, en fonction du degré d’urgence dans chaque maison de repos.

"On va les informer de la date d’arrivée des tests. Ces tests devront alors être effectivement opérés. Il pourra y avoir une distribution des tâches entre le médecin coordinateur de chaque maison de repos et la médecine du travail. Celle-ci effectuera les tests auprès du personnel, explique Vincent Frédéricq, le directeur général de Femarbel, la fédération professionnelle des maisons de repos.

Au total, ce sont 602 maisons de repos en Région Wallonne et 146 à Bruxelles qui sont concernées.

Des tests bienvenus mais insuffisants

Le secteur des maisons de repos est satisfait qu’il soit enfin possible d’effectuer des dépistages du coronavirus dans les établissements du pays. Il y avait urgence.

Cependant, les tests, tels qu’ils sont prévus, risquent de montrer leurs limites, car on ne testera pas tout le monde, selon Femarbel : "Ce qui a été décidé au niveau du fédéral, c’est de tester l’ensemble des résidents, de tester l’ensemble du personnel soignant, c’est bien, mais de ne pas tester l’autre partie du personnel logistique et administratif. Cela, pour nous, ne vide pas le testing de son sens mais cela va lui faire perdre de son efficacité. Vous imaginez bien que le personnel d’entretien qui nettoie les chambres est en contact direct avec les patients, donc ne pas le tester, c’est tout sauf une bonne idée", déclare Vincent Frédéricq, de Fermabel.

Celui-ci espère que l’on va augmenter le nombre de tests, sinon cela va perdre beaucoup de sa pertinence. De plus, explique le secrétaire général de Fermabel, "on constaterait une différence de traitement entre le personnel soignant et le reste du personnel administratif et logistique qui est exposé aux mêmes risques et prend les mêmes risques pour sa famille. Ça, c’est inacceptable, bien sûr".

Des tests qui auront des limites

Femarbel pointe aussi les limites de ces tests, dont les résultats ne vaudront que pour le jour où ils seront effectués. Ils ne tiendront pas compte des mouvements de personnel au fil des jours : "Ceux qui ont pensé ces tests ne connaissent pas les réalités opérationnelles de tous les secteurs. Dans les maisons de repos, il y a du personnel qui entre et sort tous les jours, qui retourne dans sa famille tous les jours", explique Vincent Frédéricq, qui estime que ces tests arrivent trop tard. "Si on avait pu opérer ces tests, il y a trois semaines ou un mois, on ne serait pas dans la situation où l’on est actuellement", regrette-t-il.

Reste qu’il y a urgence de tester les personnes qui résident ou travaillent dans les maisons de repos. Ce mardi, c’est dans ces établissements que l’on a comptabilisé le plus de décès liés au Covid-19.