Covid-19 : les étudiants jobistes ne seront pas pénalisés

Aujourd’hui, le Conseil des ministres s’est réuni pour prendre une nouvelle série de mesures socio-économiques pour faire face à la crise du Coronavirus. L’une d’entre elles concerne les étudiants jobistes. Les heures prestées au second semestre de 2020 seront neutralisées. Elles n’entreront donc pas en compte dans le calcul des 475 heures annuelles autorisées.

Cette neutralisation des heures prestées doit permettre de renforcer la main-d’œuvre des secteurs dits critiques comme le secteur de la grande distribution ou encore le secteur alimentaire.

Pas la priorité

Pour Chems Mabrouk, la présidente de la FEF (Fédération des Étudiants Francophones), c’est bien, mais la priorité n’est pas là. Aujourd’hui, beaucoup d’étudiants se retrouvent sans travail et sans revenu. "Beaucoup des jobistes travaillent dans les secteurs de l’horeca et de la culture, mais tout est à l’arrêt. Ils se demandent maintenant comment ils vont finir le mois", avance la présidente de la FEF. Et d’ajouter une question qui n’est pas nouvelle : "Pourquoi des étudiants, dont le premier travail devrait être d’étudier, se retrouvent à devoir travailler pour payer leurs études ou leur vie au quotidien ?".

Un fonds d’urgence pour les jobistes

Pour maintenir un niveau de vie décent pendant cette crise du Coronavirus, la FEF et les Jeunes CSC réclament la mise en place d’un fonds d’urgence sociale. Un fonds qui viendrait en aide aux étudiants jobistes.

Pour la FEF, ce fonds permettrait aussi aux étudiants de rester un maximum chez eux et participer ainsi aux efforts pour ralentir la propagation du virus.

Chems Mabrouk rappelle également qu’il reste une longue liste d’inquiétudes et de questions sans réponse pour les étudiants. "Comment est-ce qu’on va réussir nos études dans ces conditions ? Comment est-ce qu’on va passer nos examens ? Qu’est-ce qui va se passer avec les stages ? Comment est-ce que je vais finir mes fins de mois ? Toutes ces questions ajoutent évidemment du stress à la situation actuelle qu’ils vivent déjà au quotidien", conclut la présidente de la FEF.