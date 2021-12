Covid-19 : les enfants ciblés par de nouvelles mesures dans les écoles pour freiner l’épidémie ? "C’est se tromper de cible"

Plus les jours avancent et plus l’idée de nouvelles mesures sur les épaules des plus petits fait son chemin alors que la proportion d’enfants testés positifs au Covid-19 s’accroît et que les écoles semblent être un lieu propice à la circulation du virus.

Ce jeudi 2 décembre, le groupe d’experts médicaux qui conseille le gouvernement (GEMS) recommandait 10 jours de fermeture des écoles pour "intervenir de manière aiguë" sur la progression de l’épidémie. Cela fera sans doute partie des enjeux d’un Comité de concertation (Codeco) prévu ce 3 décembre.

Alors les enfants doivent-ils être pointés du doigt comme responsables des nombreuses contaminations observées en Belgique ? "Les enfants peuvent être infectés mais les formes graves ou même symptomatiques ne les concernent que très peu", insiste d’emblée Stéphane Moniotte, chef du département de pédiatrie aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles.

Dans son service, si cinq enfants sont porteurs du Covid, "le virus n’est la cause de l’hospitalisation pour aucun", souligne-t-il. "Ils sont donc très peu impactés du point de vue de leur santé, cela fait une énorme différence par rapport aux autres catégories de la population non-vaccinées."