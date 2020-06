Covid-19 : en quarantaine au retour des vacances ? En principe, non…

Jusqu’à présent, la quarantaine était recommandée pour toute personne voyageant vers la Belgique, qu’elle ait la nationalité belge, qu’elle réside en Belgique à titre principal ou pour une longue durée. C’est la consigne que l’on peut encore lire dans les pages du site d’information fédéral relatif au Coronavirus. A partir de ce 15 juin, les Belges sont à nouveau autorisés à séjourner dans la plupart des pays de l’espace Schengen. Que devront-ils faire à leur retour ?

Les Belges qui s’apprêtent à partir en vacances en Europe ne doivent pas s’inquiéter. La quarantaine ne sera pas de mise au retour en Belgique, tout comme elle ne s’appliquera pas à un ressortissant de l’espace Schengen qui voyagera en Belgique. La principale contrainte pour les séjours hors Belgique en Europe sera de respecter les règles fixées par chaque pays, des règles variables d’une destination à l’autre : respect des mesures de distanciation sociale, port du masque obligatoire, prise de température, nombre maximum de touristes autorisés (Baléares), mise en quarantaine à l’arrivée (Islande).

Pour ce qui est du retour en Belgique, c’est une question de bon sens, comme c’est le cas actuellement : prudence, distanciation sociale et, en cas de symptômes faisant penser au Coronavirus, consulter un médecin et s’isoler si nécessaire.

Qu’en sera-t-il des retours de voyages hors Europe ?

A ce stade, les voyages hors Europe ne sont pas autorisés. Aucune date n’a encore été définie pour l’ouverture des frontières extérieures de l’espace Schengen. La Commission européenne y travaille. Récemment, lors d’une réunion des ministres de l’Intérieur européens, il a été entendu qu’il faudrait " une approche commune ".

Il serait en effet inimaginable qu’un pays européen accorde de manière unilatérale le droit d’entrée à des ressortissants d’un Etat non européen. Imaginons un instant que le Portugal autorise les Brésiliens à entrer au Portugal, comment ensuite éviter que ces voyageurs ne circulent dans l’ensemble de l’espace Schengen ? D’ici le premier juillet, les Européens devraient y voir plus clair sur les possibilités de voyage hors Europe.

Dans ce contexte incertain, il est impossible de prédire si les voyageurs de retour en Belgique après un voyage hors Europe seront contraints à la quarantaine. Il est possible que certaines recommandations faites actuellement aux Belges qui reviennent de pays non européens continuent à s’appliquer pour ceux qui auront voyagé en dehors de l’espace Schengen. Pour rappel, il s’agit d’une recommandation de respect de la quarantaine, avec télétravail possible pour ces voyageurs et ceux ou celles qui ont, par exemple, été les accueillir à l’aéroport.

Il est aussi envisageable que pour certains pays ou zones du continent, des règles plus strictes s’imposent, en fonction de l’évolution de la pandémie.