Covid-19 en Belgique ce mercredi 14 juillet : "Le virus circule à nouveau fortement dans la population", déclare Yves Van Laethem

Le centre de crise faisait son point hebdomadaire sur l’épidémie de Covid-19 ce mercredi matin. Un rendez-vous à suivre en direct vidéo ci-dessus.

Les tendances de l’épidémie de coronavirus en Belgique se confirment de jour en jour, avec un nombre de cas détectés qui poursuit sa hausse rapide. On constate "une augmentation modérée dans les tranches d’âge plus âgées", observe Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19. L’augmentation des hospitalisations est elle aussi "légère" et "très modérée".

Selon Yves Van Laethem, on note "une forte augmentation du pourcentage de tests positifs chez les personnes symptomatiques et chez les contacts à haut risque de ces personnes. Ceci signifie donc que donc que le virus, à nouveau, circule fortement dans la population".

Si les nouveaux cas détectés le sont "pour l’instant chez les plus jeunes", mieux vaut rester vigilant car "si cette tendance à la hausse se poursuit, inévitablement cette augmentation va percoler vers les autres tranches d’âge plus vulnérables ou plus âgées". Et le porte-parole de souligner : "Tout le monde n’est pas encore vacciné ou pas encore entièrement vacciné, il faut quand même le rappeler. Restons prudents."

En Belgique, deux tiers des nouvelles infections sont désormais liées au variant Delta.

"Rassurer et sensibiliser ceux qui ont des doutes" sur la vaccination

Dans ce contexte, la taskforce vaccination invite ceux qui ne sont pas encore vaccinés à sauter le pas. Sabine Stordeur, co-responsable de cette taskforce insiste : "Il reste des groupes fragiles et des personnes très exposées en raison de leur profession qui ne sont pas vaccinés." Elle affirme que "l’insouciance et la légèreté que nous nous attendions à retrouver cet été sont aujourd’hui compromises par le variant Delta."

L’objectif des autorités est de "préserver la sérénité d’une rentrée sans restriction en septembre". Cependant, même si la Belgique se classe très haut dans la liste des pays européens qui vaccinent le plus, "nos résultats, aussi excellents soient-ils demeurent insuffisants pour atteindre l’immunité collective souhaitée".

Sabine Stordeur encourage donc les quelque 7 millions de Belges ayant reçu au moins une dose de vaccin à "rassurer et sensibiliser ceux qui ont des doutes". Selon elle, "le temps presse en raison du variant qui arrive au galop, mais aussi parce que les facilités actuelles ne sont pas éternelles".

En effet, tout en remerciant les personnels qui n’ont pas compté "leurs heures et leurs efforts", elle rappelle que "des régions planifient la fermeture des centres de vaccination d’ici à la fin de l’été". Ensuite, "un nombre restreint de centres resteront ouverts pour les last minutes mais plus nécessairement à proximité de votre domicile".

Elle conclut, "si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ceux qui vous sont chers et qui ont envie de renouer avec une vie normale".