Distribution des 15 millions de masques de la Défense: "Un second choix, si on n'en a vraiment pas d'autre"

C’est l’épisode du jour dans cette saga des 15 millions de masques en tissu commandés par la Défense belge. Comme prévu, la distribution de ces masques commence ce 15 juin dans les pharmacies.

Elle s’étalera jusqu’au 26 juin, avec des jours précis en fonction de l’âge des bénéficiaires Mais cette distribution se fera sur fond de polémique. Ces masques sont-ils efficaces ? Les recommandations du Conseil supérieur de la Santé prévoyaient qu’ils soient lavables à 60 °C. Les masques à présent disponibles ne le sont qu’à 30 °C, la Défense argumentant que les recommandations ont, entre-temps, changé…

Le président du Conseil Supérieur de la Santé est mécontent

C’est le président du Conseil Supérieur de la Santé (CSS), Jean Nève, qui se montre aujourd’hui le plus virulent à propos des masques en tissu commandés par la Défense. Il ne comprend pas que les recommandations du CSS n’aient pas été suivies pour valider cette commande auprès de la société luxembourgeoise Avrox. "La moutarde nous monte au nez parce que depuis quelques jours, nous assistons à une communication surréaliste où le Ministre essaye de justifier ce qui est, inévitablement, une faute ou une méprise dans la fabrication de ces masques ", explique Jean Nève, invité du Journal Télévisé de 13, ce lundi 15 juin.

Pour le CSS, une quinzaine d’experts ont émis des avis, notamment un avis relatif aux masques en tissus. " Ces recommandations sont faites par des groupes d’experts qui dépendent du CSS, mais aussi de Sciensano, de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Nous avons 15 personnes qui revoient les critères et qui, une fois pour toutes, énoncent le principe très simple : pour désinfecter des masques, il faut les traiter à 60 °C, le savon allant aider ", explique Jean Nève qui s’étonne que la commande passée par la Défense ait fait fi de cet avis.

Comment est-on passé de 60 °C à 30 °C ?

De son côté, la Défense justifie la commande passée auprès de la société luxembourgeoise Avrox. Elle s’appuyait, le 10 juin dernier sur l’argumentation du virologue Marc Van Ranst, dans le journal De Standaard du 10 juin 2020 : "Des spécialistes, comme le Dr Marc Van Ranst dans le journal De Standaard du 10 juin 2020, affirment qu’un lavage fréquent à la main avec du détergent et un rinçage approprié désinfecte et garantit la fonctionnalité du masque buccal pour au moins 30 lavages. Ces instructions d’entretiens ne sont donc pas du tout une menace pour la santé de l’utilisateur, bien au contraire. Le lavage à 60 °C repris dans le document technique n’est qu’une recommandation, il ne modifiera pas les performances (pas de meilleure protection) du masque, mais il en limitera la durée de vie", expliquait la Défense.

Au micro de la RTBF, le ministre de la Défense, le MR Philippe Goffin expliquait : " La Défense a appliqué et fait respecter les normes à la lettre. Dans un premier temps, effectivement, il avait été indiqué au niveau de la norme, que ces masques devaient être lavables à 60 °C pendant 30 minutes, c’était une obligation. Et puis, une deuxième norme est arrivée, totalement indépendante de la Défense, indiquant que désormais, c’était une recommandation. Donc, le fabricant de masques indique que ces masques remplissent bien les conditions sanitaires, avec des lavages à 30 °C ".

Que la Défense et son ministre s’appuient sur le seul avis du virologue Marc Van Ranst irrite le président du Conseil Supérieur de la Santé. " Cela irrite beaucoup de nos experts au Conseil Supérieur de la Santé. Un avis, c’est fait par des groupes de personnes qui échangent des opinions, qui arrivent à un consensus et, de façon unanime, notre groupe d’experts a dit " 60 °C ". Vous avez toujours un individu qui va donner son opinion, mas ce n’est que son opinion. Ce que nous reprochons un peu à Marc Van Ranst, c’est de parler seul, de défendre une position ", déclare Jean Nève, du CSC, qui estime que son institution a été méprisée.

Des masques à utiliser avec prudence et en prenant des précautions

La polémique n’empêche pas les masques d’être distribués via les pharmacies, à partir de ce 15 juin. Même si l’Association pharmaceutique belge s’était dite déçue des masques reçus, elle a malgré tout décidé de les distribuer comme prévu, en donnant comme conseil aux citoyens de laisser les masques utilisés 72 heures de côté à l’écart, avant de les laver comme recommandé avec un détergent léger, à 30 degrés.

Pour Jean Nève, du Conseil Supérieur de la Santé, ces masques doivent rester "un second choix, si on n’a vraiment pas d’autres masques".

Entre-temps, la société Avrox précisait ce matin dans La Libre et la DH que ses masques étaient lavables à 60 °C mais " si on veut garder 30 cycles de lavage et maintenir l’efficacité technique du masque en tant que tel, on doit les laver à 30 degrés avec du détergent…”, de quoi ajouter une dose de flou supplémentaire dans l’esprit des citoyens...