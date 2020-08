Coronavirus : de nouvelles destinations passent à l'orange en France et en Espagne

Le SPF Affaires étrangères a mis à jour la classification des destinations ,selon les critères "vert", "orange" et "rouge", vers laquelle les yeux de tous les voyageurs se tournent en cette période de vacances. La liste des pays classés dans la zone orange ne change pas. En revanche, de nouvelles régions font leur apparition, comme le Gard, les Alpes maritimes, les Bouches du Rhône et la Haute-Garonne, en France.

Ainsi, en France, se retrouvent désormais en "Orange", la Région Île de France (une exception concernait jusqu'ici la Seine-et-Marne, ce n'est plus le cas), les départements de la Sarthe, d'Ile-et-Vilaine, du Gard, de Haute-Garonne, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône.

Ces régions et départements s'ajoutent aux département du Nord, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Loire et de Haute-Savoie. Celui du Haut-Rhin n'est, par contre, plus classé orange. Pour ces régions en zone "orange", le SPF Affaires Etrangères appelle à une vigilance accrue en cas de déplacement. La quarantaine n’est pas imposée aux voyageurs qui reviennent de ces zones.

Espagne : Madrid, Iles Baléares, Gérone, Tarragone...

En Espagne aussi, de nouvelles régions passent à l’orange. La communauté autonome de Madrid et les Îles Baléares sont indiquées en zone orange en plus des provinces de Gérone et de Tarragone (communauté autonome de Catalogne), de la communauté autonome du Pays basque, la communauté autonome de La Rioja, la communauté autonome d'Estrémadure, la province de Soria et la province de Guadalajara (communauté autonome de Castilla-La Mancha), la province de Castellón et la province de Valence (communauté autonome de Valence), la communauté autonome de Murcie, la province d'Almeria (communauté autonome d'Andalousie).

Les pays considérés comme faisant partie de la zone "orange" sont : l’Autriche, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Croatie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède, la République Tchèque, le Portugal, la Roumanie, Malte, le Royaume-Uni, la Pologne et la République Tchèque.

En Suisse, les cantons de Vaud et du Valais qui étaient classés en zone "rouge" ce week-end ne le sont plus. Ils sont désormais en "vert". La quarantaine n’est plus de mise au retour de ces cantons. Seul le canton de Genève reste classé en zone "rouge" avec quarantaine et dépistage obligatoires au retour en Belgique.

Le SPF Affaires étrangères a aussi communiqué une zone rouge supplémentaire. Il n'est désormais plus possible de se rendre dans la province de Vukovar-Syrmia en Croatie. Les Belges qui reviennent de cette province doivent donc obligatoirement se mettre en quarantaine à leur retour et faire un test de dépistage