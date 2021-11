Covid-19 à la SNCB : est-il dangereux de prendre le train ? Voici les lieux où vous avez le plus de risques d’être contaminé

Environ 10 trains de longue distance ne circulent plus depuis ce lundi 29 novembre. En cause, de plus en plus de cas de Covid-19 parmi le personnel de la société ferroviaire belge qui se dit "plus confrontée à des cas de maladie et/ou de quarantaine parmi son personnel, notamment au sein de ses métiers de terrain". Revient alors sur le devant de la scène la question des lieux d’infection au Covid-19. Et depuis le jeudi 25 novembre, de sérieuses pistes de réponse sont disponibles grâce à la parution d’une étude réalisée en France par l’Institut Pasteur.

Avec les nouvelles mesures annoncées à l’issue du dernier comité de concertation, ce sont les discothèques, les cafés et restaurants ainsi que les concerts et compétitions sportives en intérieur qui ont été ciblées par les autorités belges pour limiter les contaminations. Le gouvernement a-t-il vu juste et où risque-t-on le plus d’être contaminé au Covid-19 ? On fait le point.

