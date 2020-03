Covid-19 : 27 nouveaux cas de coronavirus confirmés ce jeudi en Belgique, 50 au total

Le communiqué précise que: "16 patients habitent en Flandre, 2 à Bruxelles et 9 en Wallonie. La plupart revenaient de vacances en Italie et présentent des symptômes légers (infections des voies respiratoires supérieures). Les patients sont isolés et soignés à domicile ou à l’hôpital. [...] Nous nous attendons à ce que ce nombre continue d’augmenter".

Un habitant de Knokke et trois personnes qui ont été en contact avec lui contaminés

Le bourgmestre de Knokke, Leopold Lippens, a été informé mercredi par l'agence flamande Soins et Santé qu'un habitant de la commune du littoral avait été contaminé par le coronavirus, annonce un communiqué jeudi. Entre-temps, l'agence sanitaire a également indiqué que trois personnes qui ont été en contact avec ce patient ont aussi été contaminées. Un bilan fédéral du nombre de cas en Belgique est attendu dans la matinée.

Un premier cas d'un habitant de Knokke avait été signalé au bourgmestre mercredi et ce patient a été placé en quarantaine. Jeudi, l'agence Soins et Santé a également averti la commune que trois personnes avec qui le premier cas recensé à Knokke avait été en contact ont aussi été testées positives. Les proches de ces patients et les personnes avec qui ils ont été en contact seront suivis par l'agence Soins et Santé, assure la commune. Il sera évalué si ces personnes doivent être isolées ou non. En cas de symptômes, elles seront testées. Un nouveau cas de coronavirus a par ailleurs été confirmé dans la région de Charleroi jeudi.