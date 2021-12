Couverture vaccinale et dépistage contre le coronavirus insuffisants : le monde est face à un "cocktail toxique" estime l’OMS

Le monde fait face à un "cocktail toxique" avec une couverture vaccinale contre le Covid-19 et un niveau de dépistage insuffisants, a mis en garde le chef de l’OMS mercredi, assurant qu’il s’agissait là d’une recette parfaite pour que les variants se reproduisent.

"La fin de la pandémie n’est pas une question de chance, c’est une question de choix", a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse.