Coûts, pénuries,… : les détecteurs de CO2 suscitent une véritable "lutte des classes"

Le 3 décembre dernier, le Comité de concertation avait décidé que des détecteurs de CO2 devaient être obligatoirement installés dans tous les locaux et classes des établissements scolaires. Mais actuellement, les écoles n’en sont qu’à des phases de tests dans l’un ou l’autre local. Le coût et la pénurie de ces appareils rendent impossible l’exécution immédiate de la décision du Codeco, d’autant plus que le budget alloué par la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas directement avancé.

Il y a une partie qui va être supportée par le pouvoir organisateur parce que la somme ne sera pas suffisante Comme bien d’autres établissements scolaires, l’école Notre Dame des Grâces de Woluwe-Saint-Pierre n’a pas encore équipé toutes ses classes et locaux d’un détecteur de CO2. Après avoir procédé à un test dans une classe, c’est dans le réfectoire et dans le secrétariat que des détecteurs ont été installés. Stéphanie Gob, la directrice de l’établissement, nous confirme l’importance d’une bonne ventilation : "On reste dans les alentours de 500 et 600 ppm (parties par million), donc c’est très rassurant pour la suite. Si les fenêtres sont à nouveau ouvertes quand le taux de CO2 monte, cela redescend directement. Donc, ça réagit assez bien par rapport à la situation." ►►► À lire aussi : "Un appareil CO2 dans chaque classe" : qui va les fournir (et les payer ?) Face aux coûts et à la pénurie des détecteurs, les écoles sont actuellement dans l’incapacité d’installer un instrument de mesure de CO2 dans chaque local. Pour l’école Notre Dame des Grâces de Woluwe-Saint-Pierre qui compte 28 classes et des locaux collectifs, ce n’est pas moins de 31 détecteurs qui devront être installés. Stéphanie Gob nous livre que l’école devra mettre la main à la poche malgré les subsides alloués par la Fédération Wallonie-Bruxelles : "On a reçu de la Fédération un courrier comme quoi, par tranche de 15 élèves, on recevrait 50€ de subsides pour payer ses appareils. Pour l’école, ça va se situer plus ou moins à 2200€. Sachant qu’il y a une partie qui va être supportée par le pouvoir organisateur parce que la somme ne sera pas suffisante".

On devra rentrer très certainement cette analyse de risques pour pouvoir recevoir les subsides L’autre problème, détecté par la directrice de cette école fondamentale libre, réside dans le fait qu’il faut d’abord introduire un dossier contenant des analyses de risques avant de recevoir des subsides pour ce matériel relativement coûteux : "Il faut faire une analyse de risques qui doit être faite par le Conseil en prévention dans les écoles. On n’a pas encore reçu les vraies modalités finales par rapport à ça, mais on devra rentrer très certainement cette analyse de risques pour pouvoir recevoir les subsides".

Il faut savoir qu’on a 60 locaux, donc c’est beaucoup A Schaerbeek, le Lycée Emile Max est également en phase de préparation. Cette école du réseau communal compte deux implantations, et donc de nombreux locaux. La directrice adjointe de cet établissement, Stéphanie Széchényi, est toujours en attente de la totalité de l’équipement qui doit répondre à l’obligation : "On n’a pas encore tout essayé parce que tout est très récent. On a des capteurs qui ont déjà été installés par notre pouvoir organisateur, la commune. De la Fédération, on devrait recevoir un subside pour une quinzaine de capteurs. Le reste, ce sera la commune qui devra en effet nous en installer. Il faut savoir qu’on a 60 locaux, donc c’est beaucoup. On attend l’équipement".

C’est un nouveau coût à charge des communes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Le Lycée Emile Max dépend de la commune de Schaerbeek qui gère 22 établissements. Au total, la commune devra acheter plus de 1000 détecteurs. Michel De Herde (Défi), échevin de l’Enseignement, nous livre les futures dépenses de la commune de Schaerbeek : "Pour le moment, on en est à une estimation de 120.000 euros de dépenses. On espère avoir une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 50.000 euros. Mais c’est un nouveau coût à charge des communes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. De plus, les fournisseurs sont complètement dépassés. Vous vous rendez bien compte que toutes les écoles, toutes les communes sont en train de commander. Et donc on nous annonce une livraison finale pour le mois de février". ►►►A lire aussi : "Où sont les détecteurs de CO2 dans les écoles" s’interroge Leïla Belkhir, infectiologue à Saint-Luc Force est de constater que les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne permettent pas de couvrir totalement les investissements pour ces détecteurs de CO2. D’autant plus qu’avec la pénurie, les prix ne font qu’augmenter et les délais de livraison sont retardés.

