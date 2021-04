Coût, mode d'emploi, fiabilité, les autotests Covid-19 en vente en pharmacie depuis ce mardi

Depuis ce mardi, il est possible de se procurer des autotests en pharmacie afin de se tester au Covid-19. L’Agence fédérale des médicaments a autorisé la vente aux particuliers des autotests de deux fabricants. Ils sont vendus au prix de 8 euros et de 1 euro pour les Bim, les bénéficiaires de l’intervention majorée. Mais attention, ces tests ne sont pas fiables à 100%.

L’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) n’a pour le moment autorisé la commercialisation en pharmacie que de deux modèles d’autotests. Il s’agit de ceux fabriqués par Roche et par Biosynex. Pour que des autotests d’antigènes SARS-CoV-2 soient autorisés en pharmacies, il faudrait qu’ils aient reçu le marquage CE. Cependant, comme l’explique l’AFMPS sur son site, il n’existe pas encore sur le marché européen un seul autotest de ce type qui bénéficie de ce marquage. "Par conséquent, seuls les tests à usage professionnel, qui répondent à des exigences strictes et qui ont été vérifiés par l’AFMPS, peuvent être vendus aux particuliers", explique l’AFMPS. Dans les prochaines semaines ou prochains mois, d’autres modèles d’autotests devraient être autorisés à la vente.

Comme il s’agit d’autotests, la personne pour qui l’autotest est acheté effectuera le prélèvement et lira le résultat. Pour le prélèvement, un écouvillon, une sorte de coton-tige doit être inséré dans les narines à une profondeur de 2 à 4 cm, soit beaucoup moins que les 8 à 10 cm des écouvillons des tests PCR. Les écouvillons des autotests sont aussi plus gros que ceux des tests PCR.

Le test PCR, celui pratiqué dans les centres de dépistage et les hôpitaux, reste le plus fiable des tests. Il nécessite une analyse en laboratoire et, généralement, il faut plusieurs heures, voire un à deux jours pour en connaître le résultat.

Avec un résultat connu en moins d’une demi-heure, l’autotest a tout pour séduire. Il n’est cependant pas aussi fiable qu’un test PCR. On estime qu’il a une fiabilité de 80% chez les personnes symptomatiques. Cela signifie que chez un patient présentant des symptômes comme de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoire ou un nez qui coule, s’il s’agit du Covid-19, l’autotest le détectera dans 8 cas sur 10. Chez les personnes asymptomatiques, il y a un risque que l’autotest soit négatif. Test Achats a d’ailleurs déjà tiré la sonnette d’alarme. "Le test ne donne un résultat positif que pour les personnes qui excrètent beaucoup de particules virales, et ne détecte donc pas les personnes nouvellement infectées" a expliqué Julie Frère, la porte-parole de Test Achats.

Faux sentiment de sécurité

"Si le consommateur ne fait pas le test correctement, le résultat peut également être négatif", avait-elle expliqué. "C’est pourquoi même un résultat négatif n’exempte pas les consommateurs du respect des mesures, telles que le respect de la distanciation sociale et le port d’un masque. C’est un message qui n’est pas facile à saisir, et qui risque donc de créer un faux sentiment de sécurité", avait ajouté Julie Frère, craignant que l’arrivée sur le marché de ces autotests n’entraîne un résultat inverse à celui espéré et d’avoir plus de contaminations.

Lorsque le résultat de l’autotest est positif, les autorités demandent au patient de contacter un médecin et de se soumettre à un test PCR, plus fiable, qui confirmera ou non la contamination de la personne. Les pharmaciens doivent, en principe, rappeler cette consigne lors de l’achat de l’autotest.