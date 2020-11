Course au vaccin contre le coronavirus : où Pfizer se situe-t-il par rapport à ses concurrents ?

Leur état d’avancement est variable. Mais une chose est sûre : tous les laboratoires se sont lancés dans une course contre la montre. Alors qu’il faut d’habitude plusieurs années pour arriver à un résultat, l’objectif est ici d’aboutir le plus vite possible… Sans sacrifier pour autant la qualité du vaccin lui-même.

Le vaccin de Pfizer en est à la phase 3. C’est l’avant-dernière étape avant la mise sur le marché.

Pré-clinique : production d’un antigène, formulation du vaccin et expérimentation animale ;

: production d’un antigène, formulation du vaccin et expérimentation animale ; Phase I : première administration à l’être humain (quelques dizaines de personnes). Mesure des effets secondaires, tolérance, réponse immunitaire ;

: première administration à l’être humain (quelques dizaines de personnes). Mesure des effets secondaires, tolérance, réponse immunitaire ; Phase II : quelques centaines de personnes. Mesure des effets secondaires, tolérance, réponse immunitaire ;

: quelques centaines de personnes. Mesure des effets secondaires, tolérance, réponse immunitaire ; Phase III : étude de l’efficacité et repérage d’effets secondaires avec quelques dizaines de milliers de participants, panel plus varié (de 1000 à 10.000 et plus) ;

: étude de l’efficacité et repérage d’effets secondaires avec quelques dizaines de milliers de participants, panel plus varié (de 1000 à 10.000 et plus) ; Sous licence : fabrication et surveillance constante des effets.

Pfizer et BioNTech ne sont pas les seuls à avoir atteint cette phase 3. Selon les chiffres de l’OMS, rassemblés dans un tableau interactif par la London School of Hygiene and Tropical Medicine (résumé ci-dessous), 10 vaccins en sont à la même étape.

Les entreprises qui les produisent portent des noms tels que Moderna, Astrazeneca ou Johnson&Johnson… Autant de sociétés retenues par la Commission européenne qui cherche à constituer un portefeuille varié de vaccins basés sur des technologies différentes.

Pour l’heure, l’UE – et donc la Belgique – mise en effet sur six vaccins, destinés aux Etats membres de l’Union européenne et à des pays tiers. "Ces vaccins sont développés sur base de techniques différentes, ce qui pourrait entraîner des différences de résultats significatives pour certains groupes de population comme les personnes âgées par exemple, et donc il est important de disposer de vaccins agissant différemment pour couvrir les différents publics cibles", expliquait encore Yves Van Laethem le 4 novembre dernier au micro de la RTBF.

►►► À lire aussi : Qui sera vacciné en premier ? Quand ? Le point sur le vaccin contre le Covid-19 en Belgique