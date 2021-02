Visites en réalité virtuelle, échanges à distance : l'UCLouvain s'organise pour ouvrir ses portes aux rhétos

Cours en réalité virtuelle, échanges à distance : l’UCLouvain s’organise pour ouvrir ses portes aux rhétos - © JOHN THYS - AFP

INVITE DANS L'ACTU - Cours ouverts 100% virtuels dans le supérieur - 15/02/2021 Les universités étant en code rouge, l’UCLouvain propose des cours ouverts 100% virtuels aux rhétos, avec une attention particulière sur les possibilités de dialogue avec les professeur·es et étudiant·es. Accueillir (malgré la distance), rassurer, informer sur les cours, la vie étudiante, les spécificités des campus, bref, partager leur expérience. L’atout ? Le dialogue pourra se poursuivre, via les réseaux sociaux, jusqu’à la rentrée, afin de permettre aux futur·es étudiant·es de mûrir leur choix et se sentir accompagnés, jusqu’au bout. On évoque cette semaine de cours ouverts avec Perrine