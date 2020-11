Cours à distance : "Il ne faut pas confondre numérique et distanciel "

Les cours à distance se sont installés dans la précipitation lors du premier confinement et sont désormais à nouveau instaurés à partir de la troisième secondaire. Que va-t-on garder de cette numérisation et comment l’intégrer dans les cours à l’avenir ? Renaud Maes, Rédacteur en chef de la Revue nouvelle, professeur de sociologie à l’Université Saint-Louis et à l’ULB et Laurent Hublet, philosophe et directeur général de BeCentral étaient invités dans CQFD pour en parler.

Le numérique et le distanciel ce n’est pas la même chose

Pour Laurent Hublet, il faut d’abord arrêter de confondre numérique et distanciel: "Le numérique et le distanciel ce n’est pas la même chose. On peut faire du distanciel qui n’est pas numérique : les devoirs, la lecture d’un livre, par exemple, ce ne sont pas des outils numériques mais cela se fait à distance. D’un autre côté, le numérique peut se faire à distance mais il devrait surtout se faire en présentiel. L’accompagnement des élèves, autour de ces outils, doit se faire à l’école."

L’autre enjeu important selon Laurent Hublet et Renaud Maes c’est la compréhension de ce qui se cache derrière le numérique.

Il faut expliquer aux enfants comment fonctionnent les algorithmes derrière ces outils

Laurent Hublet : "On doit aussi arrêter de croire que le numérique n’est qu’un outil, il faut bien sûr équiper les écoles et les élèves pour réduire la fracture numérique mais à côté de cela il y a aussi un enjeu, il faut expliquer cet outil et les algorithmes qui se cachent derrière. Il faut expliquer aux enfants comment fonctionnent ces algorithmes et pour cela il n’y a pas besoin de la technologie, cela peut se faire sur un tableau noir et pas sur Zoom. "

Renaud Maes : "Il y a une grande confusion entre l’utilisation d’un outil et la compréhension d’un outil. Ce n’est pas parce que j’utilise un logiciel que je comprends ce logiciel. Ce n’est souvent pas clair dans la tête des étudiants et des professeurs."

Que gardera-t-on de cette période où de nombreux cours se donnent à distance, de ce boom qu’on fait les entreprises qui fournissent les technologies pour permettre de suivre ces cours en ligne ?

Des outils pas toujours adaptés

Pour Renaud Maes ces outils ne sont, en réalité, pas totalement adaptés : " La grosse difficulté, c’est qu’on a opté dans l’urgence, pour des outils informatiques qui ne nous permettent pas de visualiser tout l’auditoire. On ne repère pas, par exemple, les pertes d’attention et on ne peut dès lors pas aller rechercher cette attention. ". Il poursuit : " La vision des entreprises qui fournissent ces outils repose sur une vision assez archaïque de la pédagogie, c’est un dire un professeur qui fait une visioconférence à distance avec des étudiants invisibles. Donc on fait de l’ex cathedra comme on le faisait au 19e siècle alors que cela fait longtemps qu’on essaye de changer cela dans les universités car on sait que cela n’est pas hyper efficace. "

Laurent Hublet conclut : " C’est à nous à dire quel type d’apprentissage numérique nous voulons et quel type d’apprentissage distanciel nous voulons. Il y a aussi des très beaux outils en ligne, à nous de faire les bons choix. "