Courchevel: 20 000 m³ de neige stockés jusqu'à l'hiver prochain grâce au "snowfarming"

Et c’est pour éviter les mauvaises surprises des années passées que Courchevel s’est tournée vers le “snowfarming”, une technique très en vogue en Scandinavie.

L’initiative fait suite à une demande de la Fédération internationale de ski qui a demandé à tous les organisateurs d’épreuves de sécuriser autant que possible la tenue des compétitions prévues l’hiver prochain. Cet hiver a été abondant en neige contrairement aux deux années précédentes, cela permet donc de faire du stock.

La célèbre station de sports d’hiver française va stocker 20 000 m³ de son or blanc en vue de l’organisation d’épreuves de la coupe du monde en décembre prochain.

Conserver de la neige, pour l’utiliser plus tard. L’idée semble étonnante à l’approche de l’été mais c’est le défi que s’est lancé Courchevel. Une information développée par nos collègues de France Info .

Ce "snowfarming", déjà utilisé dans les pays slaves et scandinaves, permet de conserver de la neige en fin de saison pour la réutiliser l'hiver suivant. Une technique que la station de Courchevel, en Savoie, a décidé de tester pour la première fois cette année.



L'enjeu est de taille pour la station, qui accueille la coupe du monde féminine de ski alpin en décembre prochain. "On sait que les mois de décembre ne sont pas garantis en termes d'enneigement", explique Sébastien Mérignargues, directeur de Courchevel Tourisme.



"C'est aussi une demande de la FIS, la Fédération internationale de ski, qui souhaite que l'on fasse du snowfarming quand on le peut plutôt que de produire sans cesse", poursuit-il.



Alors cela permettra-t-il de protéger l'or blanc des assauts de l'été ? Réponse en décembre prochain.