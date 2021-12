Cour européenne de justice : les 27 doivent reconnaître la filiation entre un nouveau-né et ses deux mères

La Bulgarie a violé les droits fondamentaux de la fille apatride d’un couple lesbien en refusant de lui délivrer une carte d’identité et doit donc lui en fournir un, a tranché mardi la cour de Justice de l’UE. "Les Etats membres doivent reconnaître le lien de filiation" unissant un nouveau-né à ses deux mères et "respecter […] la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union européenne (UE)", a précisé l’arrêt de la Cour.

Cette décision est amenée à faire jurisprudence, alors que la législation disparate au sein de l’UE plonge les familles homoparentales dans des casse-tête juridiques : les juges de la CJUE ajoutent que "l’évocation de l’interdiction du mariage entre deux personnes de même sexe" par la Bulgarie pour justifier son refus n’est "pas conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte".