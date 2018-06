Coupe du monde: les Pays-Bas soutiennent les Diables Rouges

A l'étranger, le match sera très suivi et il faut savoir que nos Diables Rouges ont la cote chez certains de nos voisins, c'est principalement le cas aux Pays-Bas.

Selon un sondage qui a été réalisé avant la Coupe du monde par la télévision publique néerlandaise, un Néerlandais sur trois soutient la Belgique. La Belgique est la favorite des Néerlandais et depuis l'élimination de l'Allemagne depuis ce mercredi soir, ils seront certainement encore plus nombreux.

Le Premier ministre des Pays-Bas en personne, Mark Rutte, a déclaré officiellement qu'il soutenait notre pays vu que les Pays-Bas n'ont pas été qualifiés pour cette Coupe du monde.

Ce jeudi matin, nous avons déambulé dans les rues de Maastricht. Tous les Néerlandais que nous avons rencontrés soutiennent la Belgique et les Diables Rouges et connaissent plutôt bien notre équipe et les différents joueurs qui la composent. Regardez les réactions dans la vidéo ci-dessous.