Coup de tonnerre, le Tour de France 2019 aura-t-il lieu ? Un rapport secret indiquerait le contraire

Après une édition 2018 achevée à Paris dans la colère désabusée des spectateurs et autres suiveurs en manque de Jaune et de panache, l’édition 2019 risque donc de ne jamais voir arriver les Champs-Elysées, même en colère. Benalla a beau-être hors d’état de faire de l’ombre médiatique et la Coupe du monde au placard pour trois ans, les temps ne s’annoncent pas moins sombres du côté d’Issy-les-Moulineaux.

Baroud d’honneur ou course contre la montre ?

Avec son salaire de plus de 6 millions par an, Christopher Froome incarne ces nouveaux patrons du Tour, aussi puissants physiquement que financièrement. - © JEFF PACHOUD - AFP

Une chose est certaine: Ne pas se laisser aveugler. Réelle enquête ou scénario écrit d’avance pour dynamiter une épreuve de plus en plus prévisible (l’équipe Sky a remporté six des sept dernières éditions), minée autant par la chute des audiences que par celle des coureurs, la Grande Boucle a toujours encaissé les scandales et affronté les tempêtes avec aplomb, presque flamboyance.

Qu’il serait dommage pour cette épreuve centenaire de succomber sans lutter sur les cols escarpés des Alpes ou des Pyrénées. Surtout après avoir survécu aux bordels successifs déclenchés par les affaires Delgado, Festina et Armstrong. Mais alors que renferme ce fameux rapport ? Au « mieux » diront les mauvaises langues ce ne sera que la énième affaire de dopage. Vite étouffée dans l’œuf avant même les premiers coups de pédale, histoire de vendre des journaux et de faire un peu de publicité là où la caravane se fait aussi performante qu'un Peugeot PX10. Au « pire », la dernière affaire de « vélo électrique », aux conséquences tout aussi désastreuses, en attendant l’émergence d’une épreuve avec des vélos autonomes.

Dans un milieu où les marxistes pur jus sont devenus aussi rares que les bouteilles d’eau plate, il ne serait pas étonnant que les richesses du vélo aient finalement enfanté le règlement de comptes du siècle, laissant une fois encore sur le bas-côté les vrais passionnés de la Petite Reine.

Les heures et les jours à venir risquent d’apporter son lot de rebondissements à cette affaire au parfum de scandale.