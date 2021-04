Coup de pouce de la Cocof à 129 asbl bruxelloises de soutien scolaire durant les vacances

Le collège des ministres de la Commission Communautaire française de Bruxelles a décidé jeudi d'accorder une subvention exceptionnelle de près de 100.000 euros aux 129 ASBL de cohésion sociale spécialisées dans le soutien et l'accompagnement à la scolarité afin de renforcer l'offre d'activités pendant les vacances d'été 2021.

Cet effort consenti sur proposition de la ministre de la Cohésion sociale Nawal Ben Hamou, avec le soutien de Rudi Vervoort, chargé de l'Enseignement au sein de l'institution monocommunautaire bruxelloise, correspond à un montant forfaitaire de 750 euros par ASBL.

Selon Nawal Ben Hamou, cette mesure s'inscrit dans le prolongement du budget de 1.866.501 euros déjà accordé à ces 129 associations pour l'organisation de l'année scolaire 2020-2021 dans les meilleures conditions possibles tant pour les enfants que pour leurs familles. Il s'agissait d'améliorer et de renforcer les apprentissages et l'appropriation du français et de la citoyenneté pour un public relevant de l'enseignement obligatoire et accompagné par le secteur associatif.

La mesure est complémentaire à l'organisation de la seconde édition des « ateliers d'été » pour les jeunes du secondaire par la Cocof, en qualité de pouvoir organisateur. Ces ateliers s'adresseront non seulement aux élèves scolarisés dans les écoles de la Cocof, mais également ailleurs.