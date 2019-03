Coup d’envoi de Tomorrowland Winter, le festival électro s’invite sur les pistes

La station de sports d’hiver de l’Alpe d’Huez vibrera dès ce samedi aux sons de la première édition « hiver » de Tomorrowland : Tomorrowland Winter, version enneigée et sportive du festival électro créé en Belgique et mondialement connu. L’évènement sera ici vécu à une échelle différente : 25.000 visiteurs sont attendus. Les jours les plus intenses seront ceux du 12 au 16 mars, mais un « package » plus étendu, débutant le 9 (ce samedi), était également proposé aux amateurs, avec des animations sur les pistes et dans le « village » du festival, et bien sûr la possibilité de skier, avec un pass sports d’hiver compris dans le prix de chaque ticket. L’évènement est sold out, selon les organisateurs.

Mener à bien cette première version hivernale inclut son lot de pression, d’autant plus que les conditions climatiques à envisager sont différentes. Lors de l’installation, une partie d’une tente du festival s’est déchirée. "Mais ce n’était qu’un bout décoratif de l’entrée, et entre-temps c’est réparé et vérifié", rassure la porte-parole Debby Wilmsen. "Pour le moment, nous avons un temps splendide et ensoleillé.

La semaine prochaine nous attendons de la neige, mais il est toujours délicat de prévoir la météo en montagne". Le festival dispose d’un "centre de contrôle", avec notamment un météorologue. Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies et Martin Solveig figurent, entre autres, à l’affiche du festival, qui occupera 8 scènes.

Contestation des écologistes locaux

Depuis quelques jours, les élus régionaux du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire alertent sur les possibles impacts environnementaux et sociaux du festival : "Aujourd’hui, nous nous rendons compte qu’en plus des 400.000€ d’argent public, ce festival va coûter à notre région sur le plan social et environnemental.

Depuis plusieurs semaines, un ballet incessant de camions et semi-remorques montent et descendent l’Alpe d’Huez afin d’installer les chapiteaux et 5 scènes aux dimensions impressionnantes. S’ajoute à cela le fait que les 25.000 personnes attendues arriveront en avion ou en voiture." ont-ils déclaré à nos collègues de France 3.