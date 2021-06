Côte d'Ivoire : une peine de perpétuité requise contre l'ex-Premier ministre Soro pour "complot"

Le parquet de la Cour d'assises d'Abidjan a requis mercredi la perpétuité contre l'ex-Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot contre le pouvoir.

Au terme d'un procès qui a débuté le 19 mai, le procureur Richard Adou a requis la perpétuité "pour atteinte à la sûreté nationale".

Guillaume Soro et 19 de ses partisans sont accusés de "complot", "tentative d'atteinte contre l'autorité de l'Etat" ainsi que de "diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations", selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel d'Abidjan (équivalent de la cour d'assises).