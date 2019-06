Cosmétiques du futur: quand la beauté devient technologique

Le monde des cosmétiques et de la parfumerie connaît une révolution technologique. Que ce soit dans la conception des produits, la production, la distribution, l’intelligence artificielle est partout et elle apparaît comme une énorme opportunité pour séduire de nouveaux consommateurs.

Une autre vous filme et change votre couleur de cheveux à la demande. "Je voudrais du blond, avec un balayage platine… ou non, plutôt des mèches cuivrées…" Une visiteuse amusée nous explique à quel point elle trouve ça génial. "C’est quand même mieux d’avoir la surprise avant de passer chez le coiffeur, que quand on en sort."

La classe moyenne va exploser dans les 10 prochaines années, et c’est une formidable aubaine pour les grands groupes de beauté. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, des centaines de millions de nouvelles consommatrices potentielles vont arriver sur le marché, ce qui explique cette attention décuplée pour ce qu’on appelle la "géocosmétique". On adapte les produits aux besoins spécifiques des consommatrices. Grâce aux nouvelles technologies, c’est encore plus simple.

Sur le stand d’à côté, on personnalise la couleur de votre fond de teint : un scanner analyse votre visage, et en deux secondes l’ordinateur vous conseille les trois teintes qui vous conviennent le mieux en fonction de vos habitudes de consommation.

Une célèbre marque de pharmacie propose, par exemple, de scanner votre visage avec votre smartphone, et de répondre à une série de questions, avant de vous conseiller la crème de jour ou l’anti-rides qui correspondront parfaitement à vos besoins. "Tous les consommateurs sont différents", nous explique Stéphane Lanuzel, directeur des opérations numériques de L’Oréal. "Nous avons tous des types de peau différents, nous ne vivons pas tous dans le même environnement, nous n’avons pas tous la même exposition à la pollution ou au soleil… Répondre à tous les besoins avec un seul produit, c’est ce qu’on faisait avant. Maintenant, on personnalise ! "

"Sur cette chaîne de parfum, on réalise trente pièces par minute en moyenne, et il n’y a absolument aucune intervention humaine", nous explique fièrement un des ingénieurs responsables. "Aujourd’hui, les employés sont là pour surveiller les opérations, plus pour exécuter des tâches lourdes". A la question de savoir si cela a des conséquences en termes d’emploi, on nous répond que personne n’a été licencié dans l’usine, pour le moment.

L’avantage des robots est aussi que l’on peut les reprogrammer très rapidement. Sur un marché où la demande évolue de manière très rapide et parfois de manière inattendue, c’est un véritable atout.

Dans l’usine, on aime à citer l’exemple de cette star de sitcom sud-coréenne qui a fait exploser les ventes de rouge à lèvres corail après une seule apparition télévisée, et dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux.

"Avec les réseaux où sévissent blogueuses et influenceuses, on peut avoir une teinte qui passe de 10.000 unités à 1 million en quelques jours", renchérit l’ingénieur. "Et aujourd’hui, nous sommes tellement agiles que nous pouvons immédiatement adapter notre production."