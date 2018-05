Cortège blanc: 1500 personnes pour le dernier adieu à la petite Mawda

Les funérailles de Mawda Shawri, la fillette de deux ans tuée par une balle de la police, ont lieu ce début d'après-midi. A 13h15, un cortège blanc a démarré à la porte d'Ulysse, chaussée de Haecht à Haren pour accompagner le cercueil jusqu'à sa mise en terre, au cimetière multiconfessionnel d'Evere, en région bruxelloise. Près de 1500 personnes, habillées de blanc étaient présentes dans ce cortège mené par les parents, vêtus de noir.

A 14H00, le cortège est arrivé au cimetière. Il a été demandé à la presse de rester à l'extérieur de l'enceinte.

"Nous n'avons invité aucun politique à se joindre à la marche", assène Mehdi Kassou, de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, à l'initiative de l'événement avec Médecins du Monde. "Les commentaires du monde politique ont été jusqu'ici assez malvenus, voire insultants."

Dans le cortèges, les réactions vont toutes dans le même sens. "C’est le moment pour les citoyens belges de prendre conscience que quelque chose ne va pas. Une balle perdue certes, mais je pense que l’on est aussi perdu que cette balle. A travers cette expérience, il faut se poser des questions et se demander pourquoi on en est arrivé là "… " Les humains sont les humains . Il n’y a aucune raison de prendre les armes contre des êtres humains qui ne font rien d’autre que d’essayer de sauver leur vie"... "On est venus avec des petits enfants qui ne trouvent pas normal que des enfants ‘partent’ parce qu’ils ne sont pas dans leur pays ".