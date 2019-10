Corps découverts dans un camion en Grande-Bretagne: le container aurait transité par la Belgique

Le camion où ont été découverts 39 corps près de Londres serait arrivé dans la nuit de mardi à mercredi au Royaume-Uni par le port de Purfleet sur la Tamise en provenance de Zeebruges en Belgique, a indiqué la police britannique. "Nous pensons maintenant que le camion a voyagé de Zeebruges vers Purfleet", où il est arrivé vers 00H30, a indiqué dans un communiqué la police de l'Essex, qui avait auparavant dit que le véhicule était entré dans le pays via le port de Holyhead, sur la côte ouest, qui dessert Dublin.

Le parquet fédéral a confirmé ce mercredi à la RTBF avoir ouvert une enquête à propos du camion retrouvé en Grande-Bretagne avec 39 corps à bord. Les premiers éléments de l’enquête montrent que le container à transité par la Belgique et a été embarqué à Zeebruges. On ignore combien de temps le container est resté en Belgique et son parcours précis. La cause exacte du décès des victimes et le moment de la mort sont aussi inconnus.

C’est le parquet fédéral qui est chargé de cette enquête parce que c’est un dossier international, qui implique des contacts avec les autorités compétentes sur place. Un juge d’instruction sera désigné jeudi.

Immatriculé en Bulgarie

Alors que la police britannique avait indiqué que le camion était "de Bulgarie", le Premier ministre bulgare Boyko Borissov a confirmé qu'il était immatriculé dans son pays par un citoyen irlandais.

Il "n'est plus entré sur le territoire de notre pays depuis. Il n'y a pas de lien avec nous, seulement les plaques d'immatriculation", a-t-il déclaré à la télévision locale.

Pour Dimitar Dimitrov, directeur exécutif de la Chambre des transporteurs routiers bulgares, il est courant que des ressortissants enregistrent des entreprises en Bulgarie pour "profiter de la fiscalité favorable", a-t-il dit à l'AFP.