Coronavirus : voici comment télécharger soi-même son certificat de quarantaine

Obtenir un certificat de quarantaine sans passer un médecin, ce sera possible dès ce mardi 3 novembre. Afin de soulager les médecins généralistes, Karina Moykens, présidente du Comité interfédéral de Testing & de Tracing a présenté toute une série d’outils, dont le certificat de quarantaine en ligne.

Les personnes ayant passé plus de 48 heures à l’étranger dans une zone rouge et les personnes asymptomatiques ayant été en contact avec un cas positif.

Si vous êtes dans le cas, il vous suffit de cliquer ici. Le certificat vous sera envoyé à l’adresse mail que vous avez communiquée. Pour obtenir ce document, il vous faudra également donner le code à 16 chiffres reçu par SMS, votre numéro de GSM ainsi que votre numéro de registre national.

Sur le site masante.belgique.be vous trouverez explications et conseils. Comme la différence entre quarantaine et isolement.

"La quarantaine signifie que vous êtes préventivement écarté(e) pour limiter une potentielle propagation de la Covid-19. L’isolement signifie que vous devez rester à la maison parce que vous êtes malade ou avez été testé(e) positif (ve) au coronavirus".

Il faudra se placer en quarantaine dès que l’on se sent malade, et que l’on n’a pas encore été testé, si l’on a eu un contact à haut risque avec une personne qui a été testée positive pour la Covid-19 (pendant plus de 15 minutes à moins d’1,5 mètres de distance, et sans masque, si l’on a passé plus de 48h à l’étranger et reçu un SMS après avoir complété le Formulaire de Localisation du Passager. Dans ce cas, il faudra rester 10 jours à la maison.

Il est alors conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces que souvent touchées, comme les poignées de porte ou les interrupteurs, d’utiliser sa propre vaisselle et linge de bain, si possible, utiliser sa propre toilette et salle de bain.

Il faut se placer en isolement, si l’on a été testé positif, rester 7 jours à la maison. Au-delà des 7 jours, il sera possible de sortir à condition de ne plus avoir eu de fièvre pendant trois jours au moins et de ne plus avoir de problèmes respiratoires. Si l’on est positif mais asymptomatique, on peut sortir 7 jours après le test.

En cas d’isolement, il est recommandé de dormir dans une chambre séparée. Ce qui n'est évidemment pas possible pour tout le monde.

