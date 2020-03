Coronavirus: voici comment faire reporter le paiement de crédits hypothécaires et/ou professionnels en Belgique

Face à la pandémie du coronavirus, le secteur bancaire belge l'avait annoncé: il voulait venir en aide à ceux qui pourraient se retrouver "en détresse financière", notamment en reportant " le paiement du crédit hypothécaire sans frais" si cela est nécessaire.

Le secteur a aujourd'hui précisé les modalités de cette aide.

Le principe général

Les particuliers et les entreprises / organisations qui sont financièrement touchés par la crise du coronavirus et qui remplissent les conditions d'octroi peuvent demander un report de paiement de leur crédit hypothécaire et de leur crédit professionnel.

Les modalités pour les particuliers

Le report de paiement du crédit hypothécaire implique qu'un emprunteur ne doit pas rembourser son crédit (capital et intérêts) pendant une période maximale de 6 mois. Les intérêts courus pendant ce report seront réglés par la suite.

Les banques s’engagent à ne pas imputer les frais de dossier ou les frais administratifs habituels.

Les emprunteurs dont les revenus nets mensuels sont inférieurs à 1.700 euros peuvent bénéficier d'un report de paiement sans que les intérêts sur le report de paiement soit dûs. La banque assume la situation.

Les modalités pour les entreprises :

Le report de paiement du crédit professionnel implique que l’entreprise / l’organisation n’a pas à rembourser le capital pendant une période maximale de 6 mois. Les intérêts restent dus.

Les banques s’engagent à ne pas imputer les frais de dossier ou les frais administratifs habituels.

Pour les nouveaux crédits et lignes de crédit d'une durée maximale de 12 mois, un système de garantie a été élaboré en collaboration avec les pouvoirs publics.

Timing des demandes

Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2020 inclus, un report de paiement de 6 mois au maximum peut être obtenu, ce jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard.

Pour les demandes soumises après le 30 avril 2020, la date butoir est la même, soit le 31 octobre 2020. Cela signifie par ex. que la personne, introduisant en juin une demande de report de paiement de son crédit, peut encore bénéficier du report en question pour 4 mois (juillet - août - septembre - octobre).



Comment introduire sa demande?