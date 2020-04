Coronavirus : visiter un musée sera à nouveau possible à partir du 19 mai, mais pas comme avant

Les musées devraient rouvrir le 19 mai, c’est du moins ce qui est prévu dans la phase 2.

Le plan de déconfinement proposé par les Musées royaux des Beaux-Arts est celui qui a été retenu par le Conseil national de sécurité. Il servira à tous les musées de Belgique moyennant des adaptations notamment par rapport à la taille. Des contacts ont aussi été pris avec de nombreux musées chinois, coréens et japonais pour s’inspirer de leur expérience. Michel Draguet, directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique nous explique : "On a recueilli toutes les bonnes pratiques, on les a synthétisé et puis on s’est rendu compte que quand on allait faire nos courses le samedi, on faisait exactement la même chose et on était dans le même type d’endroit. Si j’en juge par les pépinières ce week-end, c’est plus sûr ici que dans les pépinières ".

Une nouvelle façon de visiter le musée

Concrètement, 50 personnes par heure maximum pourront visiter les expositions via un parcours fléché. Les tickets seront vendus en ligne avec un créneau horaire précis, mais des bornes seront maintenues à disposition des visiteurs à l’entrée des bâtiments. À l’intérieur, il faudra s’adapter. Ne comptez pas sur des vestiaires, par exemple. Des masques seront vendus sur place au prix de 1 euro.

C’est donc une nouvelle façon de visiter le musée. Le coronavirus permet de révolutionner sa façon de le visiter. C’est aussi l’occasion de, malgré le virtuel, de retrouver l’essentiel. Le face-à-face avec les œuvres.

"La décision d’une réouverture des musées n’est pas seulement économique, c’est aussi une nécessité, car le musée est un domaine de la santé publique", nous dit encore Michel Draguet.