Coronavirus : une quasi-immunité collective avant la fin juin en Europe?

Selon l'agence Reuters, qui cite Bloomberg reprenant une note interne de la commission, l'Union européenne estime désormais qu'une quasi-immunité collective contre le coronavirus sera atteinte d'ici la fin du mois de juin. C'est plus tôt que prévu par l'UE à savoir l'horizon de la mi-juillet.

Le document en question, daté du 1er avril, indique par ailleurs que l'Union européenne prévoit une hausse des livraisons de vaccins à environ 360 millions de doses au deuxième trimestre 2021. C'est 260 millions de plus que les livraisons du premier trimestre.

Toujours selon la note, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas seront en mesure d'avoir vacciné plus de 55% de leur population totale. Des pays de l'est de l'Europe comme l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque et la Slovaquie devraient atteindre l'objectif de l'immunité collective un peu

plus tard. Le Danemark ou encore Malte devraient pour leur part atteindre l'immunité collective beaucoup plus tôt.