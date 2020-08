Coronavirus : une manifestation contre les mesures sanitaires annoncée dimanche prochain à Bruxelles

L’asbl Viruswaanzin ("folie virale") annonce dimanche dans un communiqué qu’elle compte organiser une manifestation contre les mesures sanitaires le dimanche 16 août à Bruxelles. Le groupe veut aussi réclamer la démission du virologue Marc Van Ranst.

Tout se fera dans le respect des mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du virus, assurent les organisateurs. "Une concertation avec la Ville de Bruxelles et la police a eu lieu", ajoutent-ils.

Dans une publication, sur le groupe Facebook de la section belge qui compte près de 7000 membres et sur leur site internet, l’annonce invite les personnes à se rassembler ce dimanche dans les rues de Bruxelles avec leurs "bulles". L’idée des organisateurs est de "tout faire selon les règles". Les personnes sont donc invitées à se rendre en bas de la Tour des Finances à Bruxelles à des heures déterminées par la première lettre de leur nom de famille.

L’idée est de pouvoir ainsi rassembler "plus que les 200 personnes" actuellement autorisées pour certains événements en extérieur qui ont été approuvés par les autorités communales.

Autorisation sous condition

La Ville de Bruxelles nous confirme ce lundi qu'après concertation entre la zone de police et les organisateurs, la manifestation sera bel et bien autorisée. "On ne juge jamais sur le fond des revendications, mais sur la forme", précise le cabinet du bourgmestre Philippe Close.

L'autorisation est assortie de conditions auxquelles la police sera très attentive : respect de la distanciation physique, port du masque obligatoire, limitation du nombre de manifestants à 160 personnes maximum en même temps.

Enfin, les autorités exigent que la manifestation reste statique, et donc cantonnée à la Tour des Finances.

Procédure judiciaire contre les mesures sanitaires

Le groupe, qui a démarré aux Pays-Bas avec la fondation "Virus Waarheid" (La vérité sur le virus), ne nie pas l’existence du coronavirus mais conteste son degré de contagiosité et sa létalité.

Un certain nombre de personnes derrière cette association avaient précédemment introduit une procédure contre les mesures sanitaires, mais leurs demandes avaient été rejetées par le tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci avait jugé que "leurs arguments n’avaient aucun sens scientifique". Ce recours sera toutefois réanalysé en appel le 14 octobre prochain.