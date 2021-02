Coronavirus : une journée d'actions des Centres de jeunes prévue ce mercredi pour alerter sur leur détresse

Les centres de jeunes (CJ) mèneront une journée d’actions sur tout le territoire francophone le mercredi 24 février pour alerter sur la détresse des jeunes en cette période de crise sanitaire, annonce samedi la Fédération des centres de jeunes en milieu populaire (F.C.J.M.P.). Les CJ regroupent les maisons de jeunes, les centres de rencontres et d’hébergement et les centres d’information des jeunes.

"Isolement social, décrochage scolaire, voire décramponnage, anxiété, oppression familiale et états dépressifs sont des situations dramatiques dans lesquelles les jeunes se trouvent depuis le début de la crise sanitaire, il y a bientôt un an maintenant, et qui s’aggravent au fur et à mesure que le temps passe", dénonce la fédération. "Face à cette situation alarmante dénoncée depuis de nombreux mois par les acteurs de terrain, la majorité des responsables politiques interpellés de toutes parts restent silencieux, trop silencieux ! "

La F.C.J.M.P. réclame donc que les acteurs du secteur puissent travailler et être présents aux côtés des jeunes et ce, tout en respectant les mesures sanitaires.

Dans cette optique, elle se mobilisera dans l’espace public et sur les réseaux sociaux ce mercredi. Les jeunes ont notamment été invités à envoyer de cartes postales à la ministre de la Jeunesse, qui les recevra le jour J.