Coronavirus: une étude montre que le COVID-19 peut survivre plusieurs heures hors du corps humain

Edition spéciale coronavirus - La Belgique se prépare à un confinement total (3/15) - 17/03/2020 L'édition spéciale du JT est au coeur de l'actualité, pour vous informer le plus rapidement et le plus précisément possible. La Belgique entre en confinement à partir de ce mercredi. C’est la décision prise par le Conseil national de Sécurité (CNS). Ce CNS rassemble, outre la Première ministre, les vice-Premiers ministres, les ministres compétents, les représentants des entités fédérées et les responsables des services de sécurité. Ensemble, ils ont décidé de confiner la Belgique afin de limiter la propagation du Coronavirus.