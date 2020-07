Coronavirus : une compagnie pharmaceutique indienne commence à tester son vaccin sur des humains

La société pharmaceutique indienne Zydus a commencé des essais cliniques sur des humains pour un éventuel vaccin contre le coronavirus, a-t-elle annoncé mercredi. La première dose du vaccin ZyCoV-D a été administrée mercredi. Lors de tests effectués sur des souris, des rats, des cobayes et des lapins, le vaccin a induit une forte réponse immunitaire et aucun problème de sécurité n’a été identifié.

"Chez les lapins, trois fois la dose prévue pour l’homme s’est avérée sûre, bien tolérée et immunogène", selon le communiqué de Zydus.

Avec de nombreux autres pays, l’Inde soutient le développement d’un vaccin. Derrière les États-Unis et le Brésil, l’Inde est le troisième pays le plus touché par la pandémie avec plus de 940.000 infections. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, le nombre de décès s’élève à 24.209.