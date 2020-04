Coronavirus : une application pour mieux gérer l'après-hospitalisation

Ils sont des centaines à sortir chaque jour de l’hôpital : des patients atteints du covid-19, qui vont terminer leur convalescence à domicile. Afin de conserver un lien à distance avec l’hôpital, une start-up bruxelloise a créé une application pour smartphone. Move UP permet au patient tout juste rentré chez lui de faire un rapport quotidien de son état de santé à son médecin.

"C’est comme si j’étais à l’hôpital, mais de manière virtuelle", témoigne Youssef Aissa. Après une semaine d’hospitalisation à la Clinique Saint-Jean à Bruxelles, Youssef est rentré chez lui depuis trois jours et se remet tout doucement.

Trois fois par jour, via son téléphone, il indique au corps médical sa température, communique sa fréquence respiratoire et répond à quelques questions sur sa nuit ou son humeur du jour. "On a toujours des petites craintes de rechute, avoue Youssef. Ce qui est bien avec cette application, c’est qu’on peut contacter directement son médecin. Par exemple, je lui ai posé une question sur ma toux qui persistait et il m’a rassuré."

Apaiser le patient et son médecin

Si l’avantage pour le patient est évident, il l’est aussi pour le corps médical. "C’est rassurant de savoir que le moindre changement dans l’évolution du patient peut facilement être détecté et que le médecin peut facilement demander au patient de se rediriger vers l’hôpital le cas échéant", explique Kenneth Coenye, directeur médical de Saint-Jean, premier hôpital à utiliser l’application Move UP.

"Des discussions sont en cours avec trois autres hôpitaux", ajoute Charles-Eric Winandy, cofondateur de Move UP, avant de préciser qu’une vingtaine de médecins généralistes utilisent déjà l’application.

Pour cette petite entreprise spécialisée dans la médecine à distance, l’actuelle crise sanitaire est une opportunité de développement. "Il y a trois mois, analyse Charles-Eric Winandy, tout ce qui est télémédecine et télé consultation, c’était assez nouveau et pas vraiment l’urgence. Depuis lors, c’est devenu le standard : tout le monde doit travailler comme cela."