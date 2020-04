Coronavirus : un vaccin pas comme les autres sous forme de sparadrap bientôt testé et disponible dans 5 mois ?

C’est une équipe de l’école de médecine de l’Université de Pittsburgh qui a eu l’idée. Elle a développé un nouveau vaccin contre le Covid-19 pas comme les autres. Au lieu d’une injection avec une seringue, il sera administré grâce à un patch, sorte de sparadrap d’un centimètre et demi, à appliquer directement sur la peau du bras ou de l’épaule et dans lequel, 400 micro-aiguilles très fines ont été placées. En deux semaines, il permettrait de développer une immunité contre SRAS-CoV-2, après deux semaines. Et dans les trois à quatre semaines d’atteindre un taux d’anticorps suffisant pour combattre le nouveau virus. PittvoVacc, c’est le nom de ce vaccin expérimental, a été mis au point par des scientifiques de haut vol qui n’en sont pas à leur coup d’essai. L’italien Andréa Gambotto et l’américain Louis Falo avaient déjà fabriqué vaccin en 2003, contre le coronavirus responsable du SRAS et cousin de celui-ci. Il n’avait pas eu le temps d’être testé sur l’homme parce que le SRAS a disparu des écrans radars, juste avant. Ils ont mis sur le marché un vaccin contre le MERS, un autre coronavirus qui sévit au Moyen-Orient.

Des micro-aiguilles dans un sparadrap à poser directement sur la peau

Sur le principe, il utilise une protéine du nouveau virus, la protéine "Spike" qui forme ces espèces de petites corolles de la couronne autour du virus. une protéine que le coronavirus utilise pour s’accrocher aux récepteurs de nos cellules et y pénétrer. "C’est comme quand on tourne une clé dans une serrure, si vous bloquez la clé, vous pouvez arrêter le virus" explique Andréa Gambotto, le chercheur à l’origine du vaccin, dans un clip de présentation de ses travaux. "Nous utilisons des micro-aiguilles d’un demi-millimètre de long et d’un dixième de millimètre de large qui sont constituées d’un polymère de cellulose, quand elles pénètrent dans la peau, elles fondent et libèrent la protéine "Spike". Le système immunitaire se rend compte qu’il y a un corps étranger et produit des anticorps contre l’intrus. Quand la personne vaccinée est ensuite infectée par Covid_19, les anticorps détruisent le virus et vont bloquer l’infection."

Une idée intelligente car la peau est riche en cellules immunitaires

"L’idée du vaccin sparadrap est une idée très intelligente": nous confirme, Pierre Van Damme, Vaccinologue à l’hôpital universitaire d’Anvers, et réputé dans le monde entier pour ses essais cliniques de vaccins. "Si on veut fournir des doses à toute la planète, parce que c’est une pandémie, on aura besoin de milliards de doses. Et pour les transporter et vacciner le plus de monde, l’alternative à l’aiguille habituelle est très intéressante, on prévoit aussi des essais avec un vaccin 'intranasal', où va le renifler ou 'intra-derma', où l’on utilise les cellules immunologiques de la peau, pour activer notre système immunitaire. Il faut savoir que la peau, véritable barrière contre les infections, est très riche en cellules immunitaires. C’est très intelligent de stimuler ainsi nos anticorps, son utilisation est très facile sur la peau et très simple pour la logistique (pas de transports frigos), par exemple dans les pays en voie de développement, aussi. C’est un vaccin très prometteur et son déploiement à grande échelle très original"

►►► À lire aussi : Notre dossier sur le coronavirus

70 vaccins à l'étude, le vaccin patch est prometteur

Le Vaccinologue rappelle que près 70 vaccins contre le Covid-19 sont à l’étude pour le moment dont une bonne dizaine devrait franchir la ligne d’arrivée. Une bonne nouvelle pour la santé publique, car les besoins en vaccins sont gigantesques. Une seule firme, à elle seule, ne pourra pas tout fournir, conclut-il.

Pour notre vaccin patch, les tests sur les souris ont été concluants. La FDA (l’agence américaine du médicament) vient donc de donner sont feu vert pour des essais cliniques sur l’homme sans passer pas d'autres tests sur animaux. Si les résultats se confirment. Sa production pourrait commencer dans 5 mois.