Coronavirus : un vaccin développé en trois mois est testé pour la première fois sur l'être humain en Europe

Deux volontaires jusqu’à présent se sont vus administrer un vaccin potentiel contre le coronavirus en Grande-Bretagne, rapporte vendredi la BBC . Il s’agit du premier essai sur l’être humain en Europe. L’expérience s’inscrit dans le cadre d’une étude menée sur plus de 800 personnes.

Deux premiers volontaires ont reçu des injections afin de tester un vaccin contre le Covid-19, ils sont les premiers parmi plus de 800 personnes recrutées dans le cadre de l’étude. Parmi ces deux volontaires, il y a Elisa Granato, une scientifique italienne qui croit beaucoup dans l’efficacité du vaccin développé en moins de trois mois par l’équipe de l’université d’Oxford et coordonnée par le professeur Sarah Gilbert, professeur de virologie.

"Personnellement, j’ai une grande confiance dans ce vaccin", a-t-elle déclaré à la BBC . "Bien sûr, nous devons le tester et obtenir des données sur les humains. Nous devons démontrer qu’il fonctionne réellement et empêche les gens d’être infectés par le coronavirus avant d’utiliser le vaccin dans la population en général".

La moitié recevra le vaccin Covid-19, et l’autre moitié un vaccin témoin qui protège contre la méningite mais pas contre le coronavirus. La conception de l’essai signifie que les volontaires ne sauront pas quel vaccin ils recevront, alors que les médecins le sauront.

Les chercheurs en charge du développement de ce vaccin recrutent en priorité de travailleurs de la santé au niveau local pour l’essai, car ils sont plus susceptibles que d’autres d’être exposés au virus.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, qui dirige l’essai en est bien conscient, il a d’ailleurs déclaré : "Nous courons après la fin de cette vague épidémique actuelle. Si nous ne l’attrapons pas (avant la fin), nous ne serons pas en mesure de dire si le vaccin fonctionne dans les prochains mois. Mais nous nous attendons à ce qu’il y ait plus de cas à l’avenir parce que ce virus n’a pas disparu".

Mais comment sauront-ils si cela fonctionne ? La seule façon pour l’équipe de savoir si le vaccin pour protéger du Covid-19 fonctionne est de comparer le nombre de personnes qui seront infectées par le coronavirus dans les mois à venir dans les deux volets de l’essai (ceux qui ont reçu le vaccin test et ceux qui ont reçu le vaccin contre la méningite).

L’équipe d’Oxford a déjà mis au point un vaccin contre le Mers, un autre type de coronavirus, en utilisant la même approche et qui a donné des résultats prometteurs lors d’essais cliniques.

Bientôt un test élargi à 5000 volontaires

Ces volontaires pourront participer à un essai plus large, portant sur environ 5000 volontaires, qui débutera dans les prochains mois et ne sera assorti d’aucune limite d’âge. C’est un point important car les personnes âgées ont tendance à avoir des réponses immunitaires plus faibles aux vaccins. Les chercheurs tentent d’évaluer s’ils pourraient avoir besoin de deux doses du vaccin.

L’équipe d’Oxford envisage également un essai de vaccin en Afrique, peut-être au Kenya, où les taux de transmission augmentent à partir d’une base plus faible.