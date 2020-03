Coronavirus : un troisième cas confirmé en Belgique

Un patient a été testé positif pour le Covid-19 à Bruxelles. Cette personne revient d’une zone à risque et présente des symptômes d’infection, mais garde un bon état général, précise un communiqué du Ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

Le communiqué précise : "Sur base de la procédure nationale et en concertation avec Dr Gérard, infectiologue du CHU Saint-Pierre (centre de référence pour le coronavirus), il a été décidé que le patient rentrerait à domicile avec des consignes d’isolement strictes".

►►► À lire aussi: Notre dossier sur le coronavirus

Le service d'inspection va maintenant rechercher toutes les personnes qui ont été en contact récemment avec ce patient et vérifier leur état de santé. En cas de fièvre, ces personnes devront s'isoler et contacter leur médecin généraliste pour évaluer la situation avec lui. "Ces mesures sont prises afin de limiter la propagation de l'épidémie le plus efficacement possible", précise encore le communiqué.