Coronavirus : un taux d'incidence de 42 dans la province d'Anvers et de 3,9 dans le Brabant wallon

Une analyse de cette donnée par province permet de se rendre rapidement compte de la propagation d’un virus sur un territoire plus restreint, même s’il ne faut pas oublier que des clusters locaux peuvent faire rapidement grimper ce chiffre. En tout cas, et sans surprise, c’est bien en province d’Anvers que le taux d’incidence atteint des niveaux inquiétants : 42,7.

La semaine dernière (si on exclut les quatre derniers jours non consolidés), 805 cas y ont été enregistrés (264 en moyenne pour la seule journée du 22 juillet) pour un total de 10.054. Des mesures locales ont été décidées par le bourgmestre Bart De Wever (N-VA) comme la limitation de la bulle de contacts à 10 personnes au lieu de 15.

La province du Limbourg suit celle d’Anvers avec un taux de 15,7 et 139 cas relevés sur une semaine. La province du Luxembourg compte un taux de 14,2. Mais attention : avec "seulement" 282.000 habitants, 41 cas hebdomadaires et 1573 cas au total, la moyenne peut rapidement s’emballer.

Suivent ensuite la Flandre occidentale (13,1 et 159 cas sur la semaine), la région bruxelloise (10,5 et 129 cas), Liège (10,3 et 116 cas), le Hainaut (9,6 et 121 cas), la Flandre orientale (7,3 et 112 cas), Namur et le Brabant flamand (7,2 et 36 nouveaux cas à Namur, 84 dans le Brabant flamand) et enfin le Brabant wallon (3,9 et 16 cas).