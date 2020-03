Coronavirus : un site internet pour désengorger les pharmacies

C’est l’histoire d’un couple en pleine crise du coronavirus. Il est entrepreneur web, confiné à la maison. Elle est pharmacienne, surchargée par les questions d’une clientèle inquiète. Dans l’officine, Pauline enchaîne les visites mais aussi les appels téléphoniques. Les questions sont souvent les mêmes.

Avez-vous encore du gel hydroalcoolique ? Disposez-vous de masques ?

"J’ai créé cette plate-forme qui permet de consulter l’état des stocks. Les produits recherchés sont souvent les mêmes. Nous avons donc référencé une dizaine de produits comme les masques, le gel hydroalcoolique, les gants, les thermomètres, etc. Grâce à cette plate-forme, il est possible de voir en un clic si les pharmacies en disposent ou non, si elles peuvent les délivrer ou non. Cela limite donc les coups de fil et les déplacements inutiles." explique Martin Renchon, créateur de PharmaStock.