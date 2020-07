Coronavirus : un nouveau traitement prometteur déjà très efficace contre le Covid chez les hamsters

Une avancée prometteuse dans la recherche d’un traitement thérapeutique contre le Covid-19. Nous vous en avions déjà parlé, il s’agit d’un mélange d’anticorps issus du Lama et d’anticorps humains. Des chercheurs du VIB, l’Institut flamand de recherche en biotechnologie de l’université de Gand, ont mis au point ce cocktail d’anticorps capable de neutraliser le coronavirus.

Un savant mélange d’anticorps de Lama et d’humain

Un savant mélange d’anticorps issus du Lama et de l’être humain qui a été testé avec succès sur des hamsters, des animaux qui sont malades du Coronavirus comme nous. Les scientifiques ont inoculé une forte de dose du nouveau virus, aux hamsters. Johan Neyts, le Directeur du Laboratoire de Virologie de la KULeuven nous explique : "On a traité certains hamsters avant qu’ils ne développent l’infection. D’autres ont été traités alors qu’ils avaient déjà développé l’infection. Et dans les deux cas, on a pu observer après quatre jours que la présence du virus chez les hamsters qui avaient reçu les anticorps avait chuté de manière spectaculaire. La concentration en virus était 100.000 fois moins élevée que chez les hamsters qui n’avaient pas reçu d’anticorps ".

Un traitement pour éviter les formes graves mais aussi préventif

Ce traitement permettrait, selon ces scientifiques, d’éviter au patient de développer une forme grave de la maladie. Ce qui réduirait aussi le taux de mortalité. Mais le traitement pourrait même servir à titre préventif comme nous le confirme Nico Callewaert, l’un des deux professeurs responsables de cette étude à l’Université de Gand. "Nous pourrions également utiliser ces anticorps dans d’autres cas. Par exemple, chez des personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées et qui ont été alertés par le centre qui assure le suivi des contacts. Aujourd’hui, on ne peut faire qu’attendre de voir s’ils développent des symptômes alors que l’on pourrait leur donner des anticorps pour empêcher qu’ils ne tombent malades".

Premiers tests sur l’homme en novembre si tout va bien

Mais ces anticorps qui arrivent à neutraliser le virus, ajoutent les chercheurs, pourraient aussi être très utiles pour les personnes qui travaillent en première ligne. Ce traitement pourrait, toujours selon les promoteurs de l’étude, être donné en accompagnement du vaccin car le virus ne stimulerait pas énormément notre système immunitaire. Certains vaccins devront parfois être donnés en plusieurs doses. Reste maintenant à confirmer l’efficacité et la longévité de cocktail d’anticorps pour nous aider à lutter contre la maladie et vérifier qu’il ne provoque pas d’effets secondaires. Si tout va bien, les premiers tests sur l’homme pourraient avoir lieu dès novembre prochain.