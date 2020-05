Coronavirus : un jour férié de l'Ascension calme à la Côte indique la police

La Côte belge n'a pas connu d'affluence majeure lors de l'Ascension et ce en dépit de l'assouplissement des règles de confinement , ont indiqué jeudi plusieurs zones de police. "Nous ne contrôlons plus les déplacements non-essentiels, nous nous concentrons sur les mesures préventives ", expliquent-elles.

C'est également calme dans les autres stations balnéaires plus à l'ouest, explique la responsable presse. "Nous continuons à patrouiller et à contrôler mais l'accent est mis sur la prévention. Comme nous ne pouvons plus contrôler les déplacements non-essentiels, nous nous concentrons donc sur le respect de la distanciation sociale. Six équipes sont sur le terrain dont trois équipes spéciales corona qui y veilleront", ajoute Ine Deburchgraeve.